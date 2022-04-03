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Tesla поставила рекордное число электромобилей в «исключительно сложный» первый квартал 2022 года

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американский производитель электромобилей Tesla Motors поставил клиентам рекордные 310 048 машин за первый квартал 2022 года. При этом глава компании Илон Маск назвал начало года «исключительно сложным» из-за перебоев в цепочках поставок и локдауна в Китае на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.

Tesla поставила рекордное число электромобилей в «исключительно сложный» первый квартал 2022 года

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет компании. Автоконцерн демонстрирует рекордные поставки седьмой квартал подряд. В четвертом квартале 2021 года Tesla отгрузила 308 600 машин.

Производитель превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали, что компания поставит 309 158 электрокаров.

При этом генеральный директор Tesla Motors Илон Маск в своем Twitter охарактеризовал квартал как «исключительно сложный» из-за перебоев в цепочках поставок и «нулевой терпимости» к коронавирусу.

«Выдающаяся работа команды Tesla и ключевых поставщиков спасла положение», — написал глава компании.

Аналитики Wedbush подсчитали, что после введения локдауна в Шанхае американской компании пришлось перенести выпуск 20-25 тысяч электромобилей с первого на второй квартал «из-за логистических и заводских проблем».

По информации Bloomberg, Tesla планирует возобновить производство на заводе в Шанхае в понедельник, 4 апреля.

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Фото: GuoZhongHua / Shutterstock

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