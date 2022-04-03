Tesla поставила рекордное число электромобилей в «исключительно сложный» первый квартал 2022 года

Американский производитель электромобилей Tesla Motors поставил клиентам рекордные 310 048 машин за первый квартал 2022 года. При этом глава компании Илон Маск назвал начало года «исключительно сложным» из-за перебоев в цепочках поставок и локдауна в Китае на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет компании. Автоконцерн демонстрирует рекордные поставки седьмой квартал подряд. В четвертом квартале 2021 года Tesla отгрузила 308 600 машин.
Производитель превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали, что компания поставит 309 158 электрокаров.
При этом генеральный директор Tesla Motors Илон Маск в своем Twitter охарактеризовал квартал как «исключительно сложный» из-за перебоев в цепочках поставок и «нулевой терпимости» к коронавирусу.
«Выдающаяся работа команды Tesla и ключевых поставщиков спасла положение», — написал глава компании.
Аналитики Wedbush подсчитали, что после введения локдауна в Шанхае американской компании пришлось перенести выпуск 20-25 тысяч электромобилей с первого на второй квартал «из-за логистических и заводских проблем».
По информации Bloomberg, Tesla планирует возобновить производство на заводе в Шанхае в понедельник, 4 апреля.
Фото: GuoZhongHua / Shutterstock
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
- 2 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
- 3 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
- 4 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
- 5 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
ВОЗМОЖНОСТИ
03 апреля 2022
03 апреля 2022
04 апреля 2022