Акции Tesla и Apple подорожали после дробления

Сплит акций Tesla и Apple, нацеленный на снижение стоимости одной бумаги и привлечение розничных инвесторов, позитивно сказался на их котировках в первый день торгов с учетом дробления. Об этом свидетельствуют данные торгов.

31 августа на открытии торгов акции Apple выросли на 2,5% до $127,92 за штуку. Бумаги Tesla прибавили 1,3% — до $448,94 за штуку.

По данным на 22:50 мск, акции Apple на Nasdaq показали рост на 4,10% — до $129,92 за одну бумагу. Акции Tesla подорожали на 12,79% — до $499,29 за штуку.

Для сравнения, на закрытии 28 августа цена одной акции Apple составляла $499,23, отмечает Reuters. Акции Tesla стоили $2213,4 за штуку. Apple провела сплит из расчета 1:4, Tesla — 1:5. В результате акции компаний стали более доступными для мелких инвесторов.

Вместе с тем, под данным Forbes, благодаря дроблению акций состояние Илона Маска увеличилось больше чем на $8 млрд за один день. Предприниматель стал лидером дня по росту состояния.

Агентство Bloomberg сообщило, что состояние основателя компаний Tesla и SpaceX превысило $111,3 млрд. Маск стал богаче основателя Facebook, который располагает активами на сумму $110,5 млрд. Основным фактором роста состояния Маска стало резкое подорожание акций Tesla. С начала года их стоимость выросла на 475%, сделав основателя компании богаче на $76 млрд, говорится в сообщении.

Так, по данным агентства, Илон Маск вышел на третье место в списке самых обеспеченных людей мира после Дджеффа Безоса и Билла Гейтса. Состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon оценивается в $200 млрд, создателя Microsoft — в $125 млрд.

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