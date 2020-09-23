Илон Маск объявил о запуске собственного производства мощных батарей для Tesla

На онлайн-презентации Tesla под названием Battery Day основатель компании Илон Маск объявил о разработке «настольной» батареи, которая улучшит запас хода и мощность электромобиля. Компания будет производить новые аккумуляторы на собственном предприятии.

По прогнозам гендиректора компании, это поможет значительно сократить расходы и позволит компании продавать электрокары по цене бензиновых автомобилей. Ожидается, что стоимость батареи за киловатт-час значительно снизится.

Чтобы полностью внедрить новую технологию компании потребуется от 1 до 1,5 лет. После полного запуска технологии Tesla сможет продавать электромобиль по цене около $25 тысяч. Эта стоимость соответствует средней цене бензинового автомобиля в США, пояснили в компании.

Отмечается, что новые разработки сделали аккумуляторы Tesla:

в пять раз более энергоемкими,

в шесть раз более мощными,

способными увеличить дальность действия электромобилей на 16%.

Кроме того, в будущем батарея станет частью кузова автомобиля.

Также Илон Маск сообщил, что, начиная с третьего квартала 2019 года, Tesla показывает прибыльность в течение четырех кварталов подряд. По его словам, в отличие от большинства автопроизводителей мира, компании присущи положительные темпы роста. В 2019 году показатель составил 50%.

В 2020 году, по ожиданиям компании, поставки электрокаров Tesla увеличатся на 30-40% в сравнении с прошлым годом. Это означает, что будет произведено и продано от 478 тысяч до 514 тысяч автомобилей. Ранее компания заявляла, что поставит 500 тысяч электромобилей в текущем году.

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