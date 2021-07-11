Tesla обновила систему помощи водителю после нескольких лет анонсирования

Обновление предоставляет владельцам Tesla доступ к функции, которая позволяет использовать многие из расширенных параметров помощи при вождении по местности.

Обновление также нацелено на улучшение при контроле водителя камерой, чтобы проверять его внимательность, и содержит более крупную визуализацию на дисплее в электромобиле.

Новое программное обеспечение «решает большинство известных проблем, но будут и неизвестные», написал Маск в твиттере, попросив водителей быть внимательными. В примечаниях к обновлению говорится о том, что программное обеспечение «может дать неправильный результат в самый неподходящий момент».

Илон Маск обещал выпустить новую версию программного обеспечения для Full Self-Driving с 2018 года. В 2019 году он говорил, что более миллиона электромобилей станут полностью наделены системой автономного вождения через год.

Тестирование функции помощи водителю помогло Tesla укрепить репутацию лидера в области автономного вождения, несмотря на то, что электромобили компании часто не соответствуют критериям беспилотных автомобилей от большинства экспертов, пишет The Verge.

Tesla предупреждает, что водители должны постоянно следить за дорогой и держать руки за рулем.

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Фото: Aleksei Potov / Shutterstock