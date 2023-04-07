Tesla в пятый раз за год снизила цены на все свои электромобили

Tesla в пятый раз за год снизила цены на все электромобили. Некоторые модели подешевели на $5 тыс., в среднем их стоимость упала на 4%. Снижением цен производитель хочет поддержать спрос на свою продукцию.

Американский производитель электромобилей Tesla провел очередную волну снижения цен на свою продукцию в США. В этот раз цены были снижены на 2-6%, некоторые модели подешевели на $5 тыс.

Например, базовая модель Model 3 подешевела до $42 тыс. (-$1 тыс.), Model 3 Perfomance – до $52 тыс. (-$1 тыс.), Model Y Long Range – до $53 тыс. (-$2 тыс.).

Tesla снижает цены на весь модельный ряд уже в пятый раз с начала года. Сильнейшее снижение цен было в январе – в Европе электромобили Tesla подешевели на 20%. Такими мерами производитель хочет поддержать спрос на свои электромобили.

В первом квартале 2023 года Tesla установила собственный рекорд по поставкам электромобилей. За первые три месяца текущего года компания выпустила 422 тыс. экземпляров. За весь 2023 год Tesla планирует поставить 1,8 млн электромобилей, что на 500 тыс. превысит показатель 2022 года.

Фото на обложке: Sergio Rojo / Shutterstock