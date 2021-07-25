Экс-сотрудники Tesla рассказали о поиске жалоб на компанию и Маска. Клиентов просят удалять негативные сообщения

В подразделении Tesla по солнечной энергетике сотрудников просят искать жалобы клиентов на компанию и Илона Маска, опубликованные в соцсетях, и пытаться убедить авторов удалить такие сообщения, пишет Business Insider со ссылкой на слова бывших сотрудников.

По словам двух бывших сотрудников, Tesla Energy имеет специальную команду, которая занимается поиском жалоб в социальных сетях. В состав команды входит более чем 20 сотрудников. Девять человек искали жалобы в адрес именно генерального директора компании Илона Маска, рассказал один из источников издания.

«В основном они просто смотрели #TeslaEnergy, #Elon и все, что связано с Tesla, энергией и Илоном», — сказал бывший менеджер Tesla Energy, проработавший в компании до 2020 года.

Помимо решения проблем, сотрудники подразделения пытаются убедить клиентов удалить свои сообщения, рассказали источники Business Insider. Они должны вежливо просить пользователей об этом.

Один из бывших сотрудников рассказал, что в среднем ежедневно рассматривал 18 жалоб. Эту задачу нужно было выполнять в свободное время от основной занятости — вопросов регулярного обслуживания клиентов.

«Простоев почти нет, и это усложняет задачу», — сказал он, добавив, что команда работала во время перерывов, чтобы не нарушить сроки.

Иногда публикация негативных сообщений была для клиентов более быстрым способом обратить внимание компании на жалобы, чем обращение в службу поддержки, сказал бывший менеджер Tesla.

Tesla не ответила на запрос Business Insider с просьбой прокомментировать информацию.

Информация о задачах подразделения соотносится с информацией из описания вакансии, которую Tesla Energy выпустила в январе, пишет Business Insider. В описании обязанностей «специалиста по поддержке клиентов» говорилось, что кандидат будет рассматривать «эскалацию в социальных сетях», нацеленную на Илона Маска.

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