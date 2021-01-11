Tesla Илона Маска ищет главного дизайнера для создания электромобилей в Китае

Компания Илона Маска Tesla, производящая электромобили и средства хранения электроэнергии, ищет директора по дизайну в Китае. Поиски специалиста начались в сентябре прошлого года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех собеседников, знакомых с ситуацией.

По данным издания, компания планирует создать проектно-конструкторский центр в Шанхае или Пекине. Он будет заниматься разработкой электромобилей с учетом предпочтений китайских потребителей.

Отмечается, что процесс поиска активизировался в декабре 2020 года. Тогда менеджеры по персоналу Tesla и хедхантеры задействовали LinkedIn и другие средства для общения с кандидатами.

Основные требования к будущему шеф-дизайнеру компании: знание китайской и американской культуры, минимум 20 лет опыта в дизайне. Основной задачей кандидата является преодоление разрыва между Китаем и США с ориентацией на интересы китайских потребителей.

Глава международного дизайна Tesla Франц фон Хольцхаузен уже провел несколько собеседований, пишет Reuters. При этом поиск специалиста ведется в основном в КНР.

Tesla и фон Хольцхаузен не предоставили комментарии по данному вопросу.

По словам одного из источников, после найма директора по дизайну Tesla намерена собрать команду, которая будет состоять примерно из 20 человек — дизайнеров и конструкторов. Проектный центр в Китае станет «полнофункциональной студией», где будет разрабатываться не только дизайн электрокаров, но и размерные показатели моделей.

Затем данные будут переданы автомобильным инженерам Tesla, которые в основном базируются в северной Калифорнии.

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