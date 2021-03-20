Китай ограничит использование Tesla в стране

Правительство Китая введет ограничение на использование Tesla Inc. в стране, сообщает The Wall Street Journal. Электрокары не смогут использовать военные и государственные служащие, среди которых сотрудники ключевых государственных компаний.

Источники издания, знакомые с решением, опасаются, что электрокары Tesla могут быть источником утечки информации о национальной безопасности.

Китайское правительство связалось с некоторыми ведомствами, рассказали источники WSJ. Чиновников попросили уведомить сотрудников о необходимости перестать ездить на Tesla на работу. Некоторые также сообщили, что Tesla запретили въезжать в жилые комплексы, построенные для семей сотрудников, работающих в особо важных государственных отраслях.

Власти Китая обеспокоены тем, что камеры Tesla могут постоянно находиться в режиме записи, а также собирать различные данные — например о том, когда, как и где используются электромобили, а также получать доступ к спискам контактов в синхронизированных мобильных телефонах. По словам источников, правительство обеспокоено тем, что некоторые данные могут быть отправлены в США.

Это решение последовало за проверкой безопасности электромобилей Tesla, которую организовало правительство, отмечает WSJ. Опасения по поводу обработки данных электромобилями, которые оснащены множеством камер и датчиков, также указывают на необходимость для производителей работать над вопросами конфиденциальности.

По данным Tesla, представленным в отчете для Комиссии США по ценным бумагам и биржам, в 2020 году выручка Tesla в Китае составила 6,66 млрд долларов.



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Фото: Robert Way / Shutterstock