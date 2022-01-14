Tesla запустила продажи некоторых товаров за Dogecoin

Tesla запустила продажи некоторых товаров в своем магазине за мемную криптовалюту Dogecoin. Компания разместила на своем сайте инструкцию о том, как приобретать товары за альткоин.
Tesla подчеркнула, что принимает оплату только за Dogecoin и не работает с другими криптовалютами. При этом покупки, совершенные с помощью Dogecoin, не подлежат возврату, а оформленный заказ нельзя отменить.
Сейчас на сайте Tesla можно купить, например, электроквадроцикл для детей за 12020 DOGE.
Для покупки с помощью Dogecoin в магазине Tesla понадобится кошелек Dogecoin. Оплату можно провести на кошелек Dogecoin Tesla, либо по QR-коду. Сети Dogecoin может потребоваться до шести часов для подтверждения платежа, отмечается в сообщении.
Стоимость криптовалюты Dogecoin 14 января подскочила более чем на 10% до $0,214 на фоне сообщения Tesla.
Основатель Tesla Илон Маск ранее неоднократно высказывал симпатии мемной криптовалюте и упоминал ее в своих твитах.
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Фото на обложке: surassawadee /
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