Tesla запустила продажи некоторых товаров за Dogecoin

Tesla запустила продажи некоторых товаров в своем магазине за мемную криптовалюту Dogecoin. Компания разместила на своем сайте инструкцию о том, как приобретать товары за альткоин.

Tesla подчеркнула, что принимает оплату только за Dogecoin и не работает с другими криптовалютами. При этом покупки, совершенные с помощью Dogecoin, не подлежат возврату, а оформленный заказ нельзя отменить.

Сейчас на сайте Tesla можно купить, например, электроквадроцикл для детей за 12020 DOGE.

Для покупки с помощью Dogecoin в магазине Tesla понадобится кошелек Dogecoin. Оплату можно провести на кошелек Dogecoin Tesla, либо по QR-коду. Сети Dogecoin может потребоваться до шести часов для подтверждения платежа, отмечается в сообщении.

Стоимость криптовалюты Dogecoin 14 января подскочила более чем на 10% до $0,214 на фоне сообщения Tesla.

Основатель Tesla Илон Маск ранее неоднократно высказывал симпатии мемной криптовалюте и упоминал ее в своих твитах.

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