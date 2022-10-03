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Tesla представила суперкомпьютер Dojo

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Tesla представила последнюю версию своего суперкомпьютера Dojo. Это собственная разработка компании. Устройство оптимизировано под алгоритмы ИИ, в частности для машинного обучения с использованием видеоданных, поступающих от электромобилей автопроизводителя. Во время презентации из-за мощности компьютера отключилась энергосистема в Пало-Альто, сообщил Electrek.

Tesla представила суперкомпьютер Dojo

Для создания Tesla Dojo использовались «системы-на-пластине» (System-On-Wafer), то есть чип представляет собой целую кремниевую пластину (Training Tile в терминологии Tesla).

На каждой такой пластине размещено 25 ускорителей D1 и 40 модулей ввода-вывода. Также имеются подсистемы питания и охлаждения.

В компании заявили, что одна такая пластина может заменить шесть блоков графических процессоров, при этом производство пластины обходится дешевле по сравнению с блоками.

В ближайшее время планируется построить семь Dojo ExaPOD в Пало-Альто.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: Tesla

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