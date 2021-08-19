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Tesla рассказала, почему не покупает сырье у «Норникеля»

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Активисты коренных народов России призвали Tesla не использовать сырье «Норникеля» до тех пор, пока компания не устранит разрушительный экологический, культурный и экономический ущерб от крупного разлива нефтепродуктов, который повлиял на традиционную территорию коренных народов.

Tesla рассказала, почему не покупает сырье у «Норникеля»

Об этом сообщается в материалах Tesla к годовому собранию акционеров, которое состоится 7 октября 2021 года. Речь идет об аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла 29 мая 2020 года. Тогда из-за разрушения резервуара ТЭЦ вылилось около 21 тыс. тонн дизельного топлива, что привело к масштабным последствиям для экологии. При этом Tesla сообщила, что никогда не заключала никаких соглашений с «Норникелем».

Никель является важным компонентом аккумуляторов для электромобилей, увеличивающим их емкость и позволяющим электрокарам повысить пробег без подзарядки. Однако Tesla отмечает, что выявленные нарушения прав человека в цепочке поставок приведут к прекращению работы компании с поставщиками. 

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск заявлял, что компания предоставит огромный долгосрочный контракт той компании, которая будет производить никель эффективно и безопасно для экологии.

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Фото на обложке: Vitaliy Karimov / Shutterstock

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