Tesla обвиняют в заведомо ложной рекламе автопилота

Департамент автотранспорта Калифорнии (DMV) обвинил Tesla в неправомерном использовании терминов «автопилот» и «полностью автономное вождение» в маркетинговых материалах. В конце июля ведомство подало официальные жалобы.
На сайте американской компании встречаются такие термины, как Autopilot и Full Self-Driving. Tesla уверяет, что водителю достаточно только сесть в салон и сказать, куда ехать. А если не давать уточнений, то «система сама заглянет в календарь и отвезет куда нужно, определив оптимальный маршрут».
Как сообщает CNBC, 28 июля DMV подал «пару жалоб» в калифорнийское Управление административных слушаний о том, что заявления Tesla «вводят в заблуждение, не соответствуют действительности и ничем не подкреплены».
В ведомстве утверждают, что электрокары Tesla никогда «не работали как автономные средства». Производитель сам предупреждает клиентов, что «функции требуют постоянного контроля и не обеспечивают полную автономность», то есть противоречит сам себе.
Теперь, по данным издания, у компании Илона Маска есть 15 дней на ответ. В противном случае Управление примет решение в одностороннем порядке. При негативном для Tesla сценарии у нее могут отозвать лицензию на продажу и производство автомобилей в Калифорнии.
Однако в LA Times считают, что скорее производителя обяжут уточнить формулировки в маркетинговых материалах. Так, летом 2020 года мюнхенский суд обязал Tesla избегать использования в Германии формулировок, связанных с «автопилотом» и «автономным вождением».
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