Финансовый директор Tesla Зак Киркхорн покинул компанию

Из Tesla ушел финансовый директор Зак Киркхорн, который проработал в компании 13 лет. Перед уходом Киркхорн поблагодарил Илона Маска за оптимизм и лидерство, которые вдохновили многих Место Киркхорна занял главный бухгалтер Tesla Вайбхав Танеджа.

Акции Tesla упали на 3,8% после новости об уходе Зака Киркхорна с должности финансового директора компании. О том, что Tesla сменила финансового директора, говорится в сообщении компании, поданном в Комиссию по ценным бумагами и биржам США.

Зак Киркхорн проработал в Tesla 13 лет. Перед уходом он поблагодарил главу компании Илона Маска за оптимизм и лидерство, которые вдохновили многих.

Место Киркхорна па посту финансового директора занял главный бухгалтер Tesla Вайбхав Танеджа. Он работает в Tesla с 2017 года, до прихода в компанию был финансовым директором SolarCity Corporation, которую в 2016 году купила Tesla.

Фото на обложке: The WSJ