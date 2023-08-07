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Финансовый директор Tesla Зак Киркхорн покинул компанию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Из Tesla ушел финансовый директор Зак Киркхорн, который проработал в компании 13 лет. Перед уходом Киркхорн поблагодарил Илона Маска за оптимизм и лидерство, которые вдохновили многих Место Киркхорна занял главный бухгалтер Tesla Вайбхав Танеджа.

Финансовый директор Tesla Зак Киркхорн покинул компанию

Акции Tesla упали на 3,8% после новости об уходе Зака Киркхорна с должности финансового директора компании. О том, что Tesla сменила финансового директора, говорится в сообщении компании, поданном в Комиссию по ценным бумагами и биржам США.

Зак Киркхорн проработал в Tesla 13 лет. Перед уходом он поблагодарил главу компании Илона Маска за оптимизм и лидерство, которые вдохновили многих.

Место Киркхорна па посту финансового директора занял главный бухгалтер Tesla Вайбхав Танеджа. Он работает в Tesla с 2017 года, до прихода в компанию был финансовым директором SolarCity Corporation, которую в 2016 году купила Tesla.

Фото на обложке: The WSJ

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