Tesla собрала свой первый серийный электропикап Cybertruck

Tesla представила первый серийный экземпляр электрического пикапа Cybertruck. Пресс-служба опубликовала в Twitter фото автомобиля в окружении сотрудников завода.
«Первый Cybertruck собран на [Gigafactory] в Техасе», — говорится в сообщении.
Фото: Twitter
Tesla анонсировала выход Cybertruck в 2019 году — это электрический пикап вместимостью до шести пассажиров, изготовленный из сверхпрочной внешней оболочки, используемой в производстве космических ракет Starship.
Производитель электрокаров тогда же сообщил, что стоимость машины составит от $39,99 тысяч, а ее производство начнется в 2021 году. Затем выпуск пикапа отложили на 2022 год.
В апреле 2023 года Илон Маск пообещал инвесторам, что первые покупатели Cybertruck начнут получать авто в третьем квартале этого года, хотя массовое производство стартует не раньше 2024-го.
Фото на обложке: Tesla
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