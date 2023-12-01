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Tesla поставила первые электропикапы Cybertruck клиентам

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Спустя четыре года после анонса Tesla доставила первые электрические пикапы Cybertruck клиентам, оформившим предзаказ еще в 2019 году. Компания также объявила цены на машину.  

Tesla поставила первые электропикапы Cybertruck клиентам

С 2019 года концепция машины почти не изменилась. Были лишь упрощены некоторые детали для серийного производства и соответствия сертификационным требованиям. Кроме того, автопроизхводитель показал специальную палатку для кузова стоимостью $2975.

 

Дату начала поставок Tesla объявила еще в октябре, однако цены сообщила только сейчас.

Во сколько обойдется Cybertruck

Цена заднеприводной версии начинается от $60,9 тыс., что на треть дороже первоначальной стоимости, объявленной в 2019 году — $39,9 тыс. Эта модель проезжает около 400 км на одном заряде и разгоняется до 100 км/ч за 6,5 секунд. Но заднеприводный Cybertruck нельзя будет купить до 2025 года.

Полноприводная весрия поступит в продажу в 2024 году. Она будет представлена в модификациях с двумя и тремя электромоторами. Первая обойдется в $79,9 тыс., вторая будет стоить $99,9 тыс.

Полноценный выпуск Cybertruck будет производиться на заводе в Остине с 2024 года.

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Фото на обложке: Tesla

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