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Tesla впервые стала стоить дороже Ford и GM вместе взятых

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla по итогам торгов в среду 8 января выросла на 5% и составила $89 млрд. Таким образом компания Илона Маска впервые стала стоить дороже Ford и General Motors вместе взятых, пишет Reuters.

Tesla впервые стала стоить дороже Ford и GM вместе взятых

Капитализация GM сейчас составляет $50 млрд, Ford — $37 млрд (в общей сложности $87 млрд).

Акции Tesla росли последние три месяца. Этому способствовал прибыльный третий квартал, старт продаж автомобилей, изготовленных на фабрике в Китае, и рекордный рост поставок по итогам года.

  • В третьем квартале Tesla стала прибыльной впервые с начала 2019 года. Компания показала прибыль в размере $143 млн или $0,8 на акцию, тогда как аналитики ожидали убытка в размере $0,46 на акцию. 
  • Данных о прибыли Tesla за четвертный квартал и весь год пока нет. Однако уже известно, что всего за год компания поставила 367 500 автомобилей — на 50% больше, чем в 2018 году. Результат совпал с собственными прогнозами Tesla. Аналитики ожидают, что в 2020 году компания доведет поставки до полумиллиона машин в год.
  • Кроме того, 2019 стал годом, когда Teslа стала открывать фабрики за пределами США. Компания запустила звод в Шанхае и планирует открыть гигафабрику в Германии.

Tesla все еще уступает производителям традиционных автомобилей по объемам продаж. В 2019 году только в США Ford и GM поставили более 2 млн машин, отмечает Reuters. По оценкам аналитиков, продажи Ford по итогам года составтят $144 млрд, GM — $138 млрд, Tesla — $24 млрд.

Фото: Bubble_Tea Stock / Shutterstock

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