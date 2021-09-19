Новый автопилот Tesla будет доступен лишь «хорошим» водителям

Tesla Motors выпустила версию Beta 9.3 автопилота Full Self-Driving (FSD), которая, по словам генерального директора Илона Маска, «кажется настолько хорошей, что может дать водителям ложное чувство безопасности». Из-за этого доступ к новой версии программы смогут получить лишь самые умелые водители.
«Кнопка бета-тестирования запросит разрешение на оценку поведения за рулем с помощью калькулятора Tesla Insurance. Если поведение водителя за рулем будет оставаться хорошим на протяжении 7 дней, бета-доступ будет предоставлен», — написал Маск в своем Twitter-аккаунте.
Как именно система будет определять компетенцию водителя пока не уточняется.
Член совета директоров компании Хиромити Мидзуно следующим образом прокомментировал заявление генерального директора Tesla:
«Вы должны стать хорошим водителем, чтобы не садиться за руль — это может стать новой нормой».
You must be a good driver not to drive, which may become a new norm. https://t.co/BNyZK4XyI8— HIRO MIZUNO (@hiromichimizuno) September 18, 2021
Премиум-пакет автопилота от Tesla «полный автопилот» (Full Self-Driving) доступен пользователям за $10 тысяч. В июле этого года компания запустила подписку на функцию стоимостью в $199. Программа включает в себя автоматические функции помощи водителю, автопаркинг, автоматическую смену полосы движения, навигацию на автопилоте и другие.
В понедельник Илон Маск назвал версию Tesla FSD Beta 9.2 «не самой лучшей» и через несколько часов заявил о том, что уже опробовал следующую версию автопилота.
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