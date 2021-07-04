Tesla представила ответ на «режим краба» Hummer

«Режим краба» предполагает одновременный поворот всех четырех колес автомобиля в одну сторону под одним углом, что позволяет транспортному средству двигаться по диагонали.

Илон Маск сообщил, что Tesla добавит к модели Cybertruck рулевое управление задними колесами, чтобы помочь электромобилю выполнять высококлассные маневры.

Tesla решила ввести аналогичную функцию, которую используют электрические грузовики — в частности, Hummer EV и Rivian R1T. Новая функция — «грубый ответ» на «режим краба» Hummer и повороты R1T, пишет Engadget. У водителя такого электрокара не должно возникать проблем с крутым разворотом или при сложном сценарии бездорожья.

Дизайн Cybertruck будет «почти в точности» таким, которым его представили на презентации в ноябре 2019 года, сказал Маск. При этом ранее он говорил о том, что модель имеет в разработке множество «других замечательных вещей».

Cybertruck имеет большие габариты даже по меркам грузовиков, отмечает Engadget. Издание полагает, что такой электромобиль может столкнуться с проблемами при продажах, поскольку водителю может быть сложно даже просто выехать с парковки.

Конкуренты Tesla — GMC, Rivian и Ford — запускают электрические грузовики, которые могут соответствовать, а иногда и превосходить функционал компании. Рынок поменялся с момента появления Cybertruck, и теперь Tesla рискует столкнуться с потерями для бизнеса, если не обновит свои технологии, пишет Engadget.

Пикап должен поступить в производство в конце 2021 года.

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Фото: Tesla Cybertruck, Mike Mareen / Shutterstock