Tesla представила ответ на «режим краба» Hummer

Tesla Cybertruck будет содержать возможность рулевого управления задними колесами, что поможет электромобилю преодолевать труднодоступные места.
«Режим краба» предполагает одновременный поворот всех четырех колес автомобиля в одну сторону под одним углом, что позволяет транспортному средству двигаться по диагонали.
Илон Маск сообщил, что Tesla добавит к модели Cybertruck рулевое управление задними колесами, чтобы помочь электромобилю выполнять высококлассные маневры.
Tesla решила ввести аналогичную функцию, которую используют электрические грузовики — в частности, Hummer EV и Rivian R1T. Новая функция — «грубый ответ» на «режим краба» Hummer и повороты R1T, пишет Engadget. У водителя такого электрокара не должно возникать проблем с крутым разворотом или при сложном сценарии бездорожья.
Дизайн Cybertruck будет «почти в точности» таким, которым его представили на презентации в ноябре 2019 года, сказал Маск. При этом ранее он говорил о том, что модель имеет в разработке множество «других замечательных вещей».
Cybertruck имеет большие габариты даже по меркам грузовиков, отмечает Engadget. Издание полагает, что такой электромобиль может столкнуться с проблемами при продажах, поскольку водителю может быть сложно даже просто выехать с парковки.
Конкуренты Tesla — GMC, Rivian и Ford — запускают электрические грузовики, которые могут соответствовать, а иногда и превосходить функционал компании. Рынок поменялся с момента появления Cybertruck, и теперь Tesla рискует столкнуться с потерями для бизнеса, если не обновит свои технологии, пишет Engadget.
Пикап должен поступить в производство в конце 2021 года.
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Фото: Tesla Cybertruck, Mike Mareen / Shutterstock
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