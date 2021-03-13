«Я прошу, чтобы это был только я»: Илон Маск приготовился к аресту после вспышки COVID на заводе Tesla

На заводе автопроизводителя Tesla во Фримонте, штат Калифорния, зарегистрированы около 450 случаев заражения вирусом COVID-19 среди сотрудников, сообщает The Washington Post. Это произошло после повторного открытия предприятия его генеральным директором Илоном Маском, несмотря на действующие ограничения. Сам Маск, комментируя своё решение, заявил, что готов понести наказание, вплоть до ареста.

Согласно документу, который есть в распоряжении правового сайта PlainSite, Tesla узнала о примерно десяти случаях заражения коронавирусом на заводе сразу после открытия в мае 2020 года. Вплоть до декабря компания фиксировала неуклонный рост числа случаев заболевания. В период с мая по декабрь было зарегистрировано около 450 фактов заражения коронавирусом. Всего на заводе работает около 10 тысяч человек.

Илон Маск нарушил запрет властей округа на работу в период пандемии. Приняв такое решение, он отметил, что санкции в связи с этим нужно применять только в его отношении.

«Я буду у главного конвейера вместе со всеми. Если кого-нибудь арестуют, я прошу, чтобы это был только я», — написал Маск в твиттере ранее. После возобновления работы власти округа разрешили Tesla продолжить при условии соблюдения санитарных норм.

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