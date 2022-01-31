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Tesla купила железную дорогу, чтобы пустить по ней поезда для доставки сотрудников на свою фабрику

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Tesla купила ветку железной дороги в Германии, чтобы пустить по ней общественный транспорт и довозить сотрудников гигафабрики на работу. При этом саму гигафабрику еще не вывели на проектную мощность.

Tesla купила железную дорогу, чтобы пустить по ней поезда для доставки сотрудников на свою фабрику

О сделке Tesla и немецкой группы компаний DRE пишет Berliner Morgenpost. 

Производитель электромобилей купил железную дорогу, которая идет от города Эркнер в сторону Берлина. На пути этой дороги располагается город Грюнхайде и гигафабрика Tesla, которая получила название «Гига Берлин».

Tesla планирует пустить по дороге маршрутный поезд для доставки сотрудников гигафабрики на работу, пока не будет введена в эксплуатацию станция Фаншляузе, которая обслуживает Грюнхайде. Tesla возьмет на себя обязательства по строительству, эксплуатации и планированию железной дороги.

По планам Tesla, полноценное производство на берлинской гигафабрике должно было начаться еще в 2021 году, но фабрика до сих пор работает в тестовом режиме без проведения серийного производства электромобилей. По расчетам Tesla, фабрика в Грюнхайде в случае выхода на полную мощность будет производить до 500 тыс. электромобилей в год.

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Фото на обложке: Berliner Morningpost

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