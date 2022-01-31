Tesla купила железную дорогу, чтобы пустить по ней поезда для доставки сотрудников на свою фабрику

Tesla купила ветку железной дороги в Германии, чтобы пустить по ней общественный транспорт и довозить сотрудников гигафабрики на работу. При этом саму гигафабрику еще не вывели на проектную мощность.
О сделке Tesla и немецкой группы компаний DRE пишет Berliner Morgenpost.
Производитель электромобилей купил железную дорогу, которая идет от города Эркнер в сторону Берлина. На пути этой дороги располагается город Грюнхайде и гигафабрика Tesla, которая получила название «Гига Берлин».
Tesla планирует пустить по дороге маршрутный поезд для доставки сотрудников гигафабрики на работу, пока не будет введена в эксплуатацию станция Фаншляузе, которая обслуживает Грюнхайде. Tesla возьмет на себя обязательства по строительству, эксплуатации и планированию железной дороги.
По планам Tesla, полноценное производство на берлинской гигафабрике должно было начаться еще в 2021 году, но фабрика до сих пор работает в тестовом режиме без проведения серийного производства электромобилей. По расчетам Tesla, фабрика в Грюнхайде в случае выхода на полную мощность будет производить до 500 тыс. электромобилей в год.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке:
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Регион цифровых технологий: как развивать бизнес в Северном Рейне-Вестфалии
- 2 Отслеживание сырья для пива, защита критической инфраструктуры и борьба с фейкньюс: блокчейн-дайджест
- 3 Рай для трудовых мигрантов: как найти работу в Германии, находясь в России
- 4 «Возможно, нам предложат в 10 раз больше, чем мы стоим в реальности, и тогда…»
- 5 «Здесь можно прийти на лекцию с пивом, и никто слова не скажет». Почему учеба в Германии стала для меня невероятным опытом
ВОЗМОЖНОСТИ
31 января 2022
31 января 2022
31 января 2022