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Tesla не презентует новые модели электромобилей в 2022 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американская компания Tesla отказалась презентовать новые модели электромобилей в 2022 году из-за нехватки чипов. Производитель займется разработкой и оснащением будущих транспортных средств. Компания предупредила о сохранении дефицита чипов весь этот год.

Tesla не презентует новые модели электромобилей в 2022 году

Акционеры ждали сообщений о прогрессе компании в работе над грузовиком Semi и пикапом Cybertruck, передает CNBC.

Глава Tesla Илон Маск также сообщил, что сейчас компания не работает над компактным электромобилем стоимостью $25 тыс. Его он анонсировал на презентации Tesla Battery Day еще в 2020 году.

Компания 26 января представила отчет об итогах квартала. Выручка, по собственным данным компании, составила $17,72 млрд. Выручка от автомобилестроения выросла до $15,97 млрд. 

За это время компания расширила программу тестирования систем помощи водителю FSD Beta до 60 тыс. участников в США.

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Фото на обложке: Tesla

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