Инвесторы Tesla поддержали решение Маска перестать принимать биткоины в качестве оплаты

Твиты Илона Маска, которые в последние месяцы помогли добиться прироста биткоинов, на этой неделе спровоцировали снижение стоимости криптовалюты на 17%. Это произошло после выступления Маска в шоу Saturday Night Live, когда он сказал, что клиенты Tesla больше не смогут использовать биткоины для покупки электромобилей.

Маск объяснил это решение обеспокоенностью по поводу количества энергии, которое требуется для «добычи» биткоинов. Большая часть производится в Китае, в процессе используются дешевый, вредный для климата уголь. Маск добавил, что Tesla может пересмотреть свое решение, если ситуация изменится.

Агентство Reuters связалось с инвесторами, чтобы узнать мнения относительно решения Маска. Около десяти опрошенных заявили, что поддерживают позицию бизнесмена.

«Следует избегать потери энергии. Tesla должна сосредоточиться на своем основном бизнесе. Отбросьте позиции биткоинов и двигайтесь дальше», — сказал директор по инвестициям APG Asset Management Питер Браннер, инвестор Tesla.

Британский инвестор, который пожелал остаться анонимным, сказал, что решение Маска показало, как недовольство потребителей и инвесторов может вызвать изменения. «Tesla решила сделать громкое заявление о биткоинах в феврале, и это не увенчалось успехом — так что это предупредительный выстрел для тех, кто, возможно, рассматривает возможность интеграции некоторых криптовалют в свою стратегию», — сказал инвестор.

Вице-президент группы ответственных инвестиций BMO Global Asset Management Дэвид Снейд сказал, что компания рассматривает биткоин как «чистый минус». «В настоящее время положительный потенциал биткоина остается недоказанным, но отрицательные стороны вполне реальны и присутствуют», — сказал он. Дэвид Снейд подчеркнул экологические проблемы, а также информацию об использовании валюты для финансирования преступности.

По данным Кембриджского университета и Международного энергетического агентства, при майнинге биткоинов ежегодно используется примерно такое же количество энергии, что и в Нидерландах за 2019 год.

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