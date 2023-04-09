Tesla построит в Шанхае «суперзавод» для производства сверхъемких аккумуляторов Megapack

Представители компании-производителя электромобилей Tesla и власти района Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли подписали соглашение о строительстве «суперзавода» для производства сверхъемких коммерческих аккумуляторов энергии Megaback.
О церемонии подписания документов сообщило местное издание The Paper со ссылкой на Surging News. Источник пишет, что первоначально запланированный годовой объем производства — до 10 тыс. таких накопителей энергии общей мощностью до 40 ГВт/ч.
Старт строительства завода намечен на третий квартал 2023 года, а сдать фабрику в эксплуатацию планируется к концу второго квартала следующего года.
Это также первый проект Tesla по созданию «суперзавода» для производства накопителей энергии за пределами США. У компании в Китае уже есть завод, который как раз собирался посетить Илон Маск, как писал Bloomberg днем ранее.
В стратегии Tesla не раз упоминается стремление полностью перейти на устойчивую энергетику и достичь 100% устойчивой энергетики к 2050 году.
В компании считают, что будущее возобновляемых источников энергии зависит от возможностей запасать большое количество энергии. Аккумуляторная батарея Megaback от Tesla — один из инструментов, который мог бы это обеспечить.
Megapack представляет собой систему модульных батарей, которые могут подключаться к солнечным панелям. Мощность каждой – около 3 МВт/ч.
Фото на обложке: Unsplash
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