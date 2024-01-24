Tesla выпустит новую модель электромобиля в 2025 году — Reuters

Tesla выпустит новую модель электромобиля в 2025 году, узнал Reuters. Это будет компактный кроссовер, его кодовое название Redwood. Ранее стало известно, что Tesla впервые уступила китайской BYD по глобальным продажам электромобилей.
Reuters узнал о намерениях Tesla выпустить новую модель электромобиля. Источники издания рассказали, что им будет компактный кроссовер с кодовым названием Redwood.
Производство Redwood планируют начать в июне 2025 года. На первом этапе будет выпускаться до 10 тыс. электромобилей в неделю. Массовое производство Redwood начнут в 2026 году, уточнил Reuters.
В 2020 году глава Илон Маск говорил, что Tesla хочет создать электромобиль стоимостью до $25 тыс., однако до сих такой такой электромобиль не представлен в линейке американской компании.
Tesla уступила китайской BYD по глобальным продажам электромобилей в четвертом квартале 2023 года. Tesla продала 484,5 тыс. машин, BYD – 526 тыс. экземпляров.
Фото на обложке: Kaspars Grinvalds /
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