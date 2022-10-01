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Tesla представила человекоподобного робота Optimus

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Во время презентации AI Day 2022 Tesla представила собственного робота-гуманоида Optimus. По заявлениям Илона Маска, в будущем обладатель искусственного интеллекта сможет заменить человека в определенных сферах деятельности.

Tesla представила человекоподобного робота Optimus

Первым был представлен прототип андроида без внешних панелей. Он самостоятельно вышел на сцену, помахал присутствующим и немного потанцевал. По словам Маска, это первый раз, когда робот передвигался без дополнительной поддержки.

Optimus машет

Следом Tesla показала видео, в котором демонстрируются возможности андроида. В нем Optimus переносит коробку и поливает цветы. Создатели робота рассказали, что первые прототипы уже трудятся в Tesla, выполняя некоторую рутинную работу под присмотром инженеров.

Optimus на работе

Устройства ориентируются в пространстве с помощью многочисленных сенсоров. По словам главы компании, в них установлены те же датчики, что используются в системе автопилотирования электромобилей.

На мероприятии представили прототип Optimus для серийного производства, детали которого скрыты внешними панелями. Робота вынесли на сцену, однако Маск сообщил, что проблем с передвижением у устройства нет — инженеры просто не успели завершить эту модель до презентации.

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Tesla хочет создать доступного робота, который будет стоить меньше, чем автомобиль. Производитель планирует создать миллионы устройств, стоимость которых составит менее $20 тысяч.

Эволюция Tesla Bot

Вес Optimus составляет 73 кг, он потребляет 100 Вт в сидячем положении и 500 Вт при ходьбе. Емкость аккумулятора устройства насчитывает около 2,3 КВт/ч, что позволяет андроиду работать без подзарядки примерно день.

Робот-гуманоид способен передвигаться со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы весом до 20 кг. Устройство содержит модули Wi-Fi и LTE для постоянного подключения к сети.

Илон Маск уверяет, что в будущем робот сможет заменить человека в определенных сферах деятельности. Например, готовить обеды, стричь газон и ухаживать за пожилыми.

Фото на обложке и в статье: Tesla

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