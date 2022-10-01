Tesla представила человекоподобного робота Optimus

Во время презентации AI Day 2022 Tesla представила собственного робота-гуманоида Optimus. По заявлениям Илона Маска, в будущем обладатель искусственного интеллекта сможет заменить человека в определенных сферах деятельности.
Первым был представлен прототип андроида без внешних панелей. Он самостоятельно вышел на сцену, помахал присутствующим и немного потанцевал. По словам Маска, это первый раз, когда робот передвигался без дополнительной поддержки.
Следом Tesla показала видео, в котором демонстрируются возможности андроида. В нем Optimus переносит коробку и поливает цветы. Создатели робота рассказали, что первые прототипы уже трудятся в Tesla, выполняя некоторую рутинную работу под присмотром инженеров.
Устройства ориентируются в пространстве с помощью многочисленных сенсоров. По словам главы компании, в них установлены те же датчики, что используются в системе автопилотирования электромобилей.
На мероприятии представили прототип Optimus для серийного производства, детали которого скрыты внешними панелями. Робота вынесли на сцену, однако Маск сообщил, что проблем с передвижением у устройства нет — инженеры просто не успели завершить эту модель до презентации.
Tesla хочет создать доступного робота, который будет стоить меньше, чем автомобиль. Производитель планирует создать миллионы устройств, стоимость которых составит менее $20 тысяч.
Вес Optimus составляет 73 кг, он потребляет 100 Вт в сидячем положении и 500 Вт при ходьбе. Емкость аккумулятора устройства насчитывает около 2,3 КВт/ч, что позволяет андроиду работать без подзарядки примерно день.
Робот-гуманоид способен передвигаться со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы весом до 20 кг. Устройство содержит модули Wi-Fi и LTE для постоянного подключения к сети.
Илон Маск уверяет, что в будущем робот сможет заменить человека в определенных сферах деятельности. Например, готовить обеды, стричь газон и ухаживать за пожилыми.
Фото на обложке и в статье: Tesla
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
- 2 20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
- 3 От Tesla до Google: 14 крупных компаний из США, основанных мигрантами
- 4 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
- 5 8 людей из Кремниевой долины, которые меняют будущее транспорта
ВОЗМОЖНОСТИ
03 октября 2022
03 октября 2022
03 октября 2022