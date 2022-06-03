Илон Маск анонсировал презентацию прототипа робота-гуманоида от Tesla

Илон Маск назвал сроки презентации прототипа робота-гуманоида от Tesla, который будет работать на заводах компании и помогать людям в выполнении бытовых дел. Ранее миллиардер говорил, что «Оптимусов» начнут собирать в 2023 году.

Анонс презентации роботов «Оптимус» похожих на человека Илон Маск сделал на своей странице в Twitter.

Роботов-гуманоидов под названием «Оптимус» будут производить на заводах Tesla. На них они и будут работать, а также выполнять различные рутинные задачи, например, ходить в магазин за продуктами. Маск уточнил, что эти роботы не смогут полностью заменить человека на производстве.

«Оптимусы» будут 173 см в высоту и весить около 57 кг. Они смогут поднимать грузы весом до 68 кг и бегать со скоростью 8 километров в час. Их устройство будет таким, чтобы человек смог одолеть его при непосредственном физическом контакте.

Презентация прототипа «Оптимуса» пройдет через несколько месяцев, сообщил Маск. 30 сентября состоится День искусственного интеллекта, который проводит Tesla – роботов-гуманоидов планируют представить к этому времени.

3 июня стало известно, что Илон Маск собирается уволить 10% сотрудников Tesla – это около 10 тысяч человек.

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