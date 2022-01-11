Владельцы Tesla в России попросили Илона Маска открыть представительство в стране

Владельцы Tesla в России записали видеообращение к Илону Маску и пожаловались на сложности с обслуживанием электромобилей. Они просят миллиардера открыть в стране представительство, потому что без него владение Tesla становится дорогим и бюрократически сложным.
Видеообращение опубликовано на youtube-канале Go Electro. Группа владельцев электромобилей Tesla просит Илона Маска открыть в России представительство своей компании.
Люди хотят, чтобы они могли обслуживать свои электромобили в официальных дилерский центрах. Также, по их словам, открытие представительства нивелировало бы проблему с поставками запчастей – в настоящее время их приходится заказывать из США и ждать до полугода.
Автор канала Дмитрий Сакал обратил внимание на то, что при наличии представительства Tesla в России ее жителям было бы легче и дешевле купить и обслуживать электромобили Tesla – снизилась бы цена на страховку и появилась возможность покупать машины без посредников.
Также авторы видеообращения надеются, что в случае появление филиала Tesla в России компания стала бы развивать собственную сеть зарядных станций Supercharger, что упростило бы пользование электромобилями, в частности при поездках на дальние расстояния.
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Фото на обложке: Youtube \ Go Electro
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