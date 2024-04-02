Квартальные продажи электромобилей Tesla упали впервые с 2020 года, отчиталась компания. За первые три месяца 2024 года Tesla продала 386,8 тыс. машин при ожиданиях аналитиков в 449 тыс. Несмотря на это, Tesla вышла в мировые лидеры по продажам электрокаров, опередив китайскую BYD.
Tesla в первом квартале 2024 года продала 386,8 тыс. электромобилей, говорится в отчете компании. Это значительно меньше показателя в 449 тыс., которого ожидали аналитики, отметил Bloomberg.
Продажи Tesla снизились с 422,8 тыс. электромобилей в Q1 2023 до 386,8 тыс. в Q1 2024 – это первое с 2020 года падение квартальных продаж Tesla. На фоне отчетности компании ее акции на бирже Nasdaq снизились на 5%.
Несмотря на снижение продаж, Tesla стала крупнейшим в мире продавцом электромобилей, опередив китайскую BYD, которая за первые три месяца 2024 года продала 300 тыс. машин.
Фото на обложке: Nadezda Murmakova /
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