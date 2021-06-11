«Быстрее любой Porsche»: Илон Маск презентовал новую Tesla

Глава Tesla Илон Маск провёл презентацию нового электромобиля компании, который, по его словам «быстрее любой Porsche» и «безопаснее любой Volvo». Model S Plaid, стоимостью $129 990, развивает скорость свыше 320 км в час.
Презентация новой модели Tesla прошла в городе Фримонт (штат Калифорния). Как отметил Илон Маск, критики ранее выражали опасения, что обновлённая версия автомобиля Model S будет «безумно быстрой», отмечая, что такие машины выпускать нет необходимости.
Однако Маск подчеркнул, что считает иначе — он уверен, что разработка Model S Plaid была «довольно важна для будущего устойчивой энергетики».
«Мы должны были показать, что электромобили бесспорно являются лучшими автомобилями», — сказал бизнесмен.
В Tesla заявляют утверждают, что Model S Plaid является самым быстрым автомобилем серийного производства. По словам Маска, она быстрее любого спортивного автомобиля.
«Быстрее любой Porsche и одновременно безопаснее любой Volvo», — полагает предприниматель. Он уточнил, что Model S Plaid может меньше чем за две секунды разогнаться до 96,5 км в час. Максимальная скорость электромобиля превышает 320 км в час.
Машина способна проехать без подзарядки более 620 км. Стоимость Model S Plaid составляет около $130 тыс.
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Фото: Tesla.com
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