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«За рулём автомобиля никого не было»: два человека разбились на Tesla при странных обстоятельствах

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

2 человека погибли в ДТП в минувшую субботу в округе Харрис, штат Техас — они ехали на беспилотной Tesla. По заявлению полицейских, автомобиль передвигался в режиме автопилота.

«За рулём автомобиля никого не было»: два человека разбились на Tesla при странных обстоятельствах

Tesla Model S 2019 года выпуска врезалась в дерево на большой скорости, не справившись с прохождением поворота, и загорелась, передаёт The New York Times.

Как заявили представители полиции, за рулём автомобиля никого не было — жертвы ДТП, мужчины 59 и 69 лет, сидели на переднем пассажирском сиденье и заднем диване. 

Результаты опросов свиделетей заставляют «поверить, что никто не управлял транспортным средством во время аварии», — отметил констебль Марк Харрис. Супруги погибших рассказали, что перед отъездом они обсуждали автопилот Tesla.

Официально причина катастрофы пока не названа. По словам полиции, это связано со сложностью пожара — загоревшийся автомобиль тушили 4 часа, потратив 30 тысяч галлонов (около 114 тысяч литров — прим. RB.RU) воды.

Трагедия произошла на фоне обсуждения аналогичных аварий — месяцем ранее Национальное управление безопасностью движения на трассах заявляло о расследовании двух десятков случаев с Tesla, которые ехали в режиме автопилота. 

В самой Tesla от комментариев для прессы отказались.

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Фото: wolterke / Depositphotos.

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