Tesla подала в суд на индийскую Tesla Power из-за репутационных рисков

Американский производитель электромобилей Tesla подал иск в Высокий суд Дели на компанию Tesla Power India Ltd из Гургаона. Цель обращения — запрет на использование товарного знака в рекламе. Фирма из США опасается, что схожие названия могут вводить потребителей в заблуждение, а качество продукции и сервиса индийских коллег могут негативно сказаться на имидже Tesla Илона Маска.

Подробностями о деле поделилась газета The Indian Express. По данным издания, Tesla обратила внимание на индийскую Tesla Power еще в 2022 году и выслала досудебную претензию, попросив пресечь использование торгового знака Tesla Power USA в рекламных кампаниях.

Ответа не последовало, поэтому решено было довести разбирательства до суда: «Поскольку ответчик продолжил рекламировать и продавать свои товары, был подан настоящий иск» (из записки Tesla Inc в судебном протоколе).

Судья разрешил индийской фирме в течение трех недель представить письменные ответы на запросы истца в рамках подачи пакета документов в поддержку своей защиты. А следующее слушание назначено на 22 мая.

По версии газеты India Times, американская компания в своих опасениях относительно путаницы у потребителей и репутационных рисков основывается на письмах пользователей, которые приходят в Tesla. Потребители направляют жалобы на качество аккумуляторов индийской Tesla Power в США, полагая, что компании связаны.

В ответ на эти обвинения представители индийской компании уверяют, что производитель никогда не был связан с электромобилями. Фирма уже много лет производит свинцово-кислотные аккумуляторы, а клиентура компании насчитывает свыше миллиона человек.

Оба издания обращают внимание на то, что судебное разбирательство началось на фоне новостей о переносе предполагаемого визита Илона Маска в Индию (он должен был состояться в апреле). Миллиардер, как считают некоторые источники, намеревался обсудить с индийскими властями выход Tesla на рынок страны.

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