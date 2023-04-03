Поставки Tesla в первом квартале превзошли прогнозы аналитиков

Производитель электромобилей Tesla в первом квартале 2023 года увеличил поставки на 36,4% в годовом выражении, до 422,8 тыс. машин. За это время компания поставила 412,1 тыс. моделей 3 и Y, моделей S и X — 10,6 тыс.
Производство за отчетный квартал составило 440,8 тыс. электромоблией, что в 1,4 раза больше в годовом выражении и всего на 0,3% — в квартальном. В предыдущем квартале Tesla произвела 421,3 тыс. электромобилей моделей 3 и Y, а также 19,4 тыс. автомобилей моделей S и X.
Tesla не разбивает свои данные по регионам, но, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), за первые два месяца 2023 года компания продала 140,4 тыс. автомобилей, произведенные на заводе в Шанхае, пишет TechCrunch.
Ассоциация еще не опубликовала данные за март, но если мартовские поставки совпадут с февральскими данными, то это будет означать, что свыше 50% поставок в первом квартале пришлось на Шанхай.
Фото на обложке: Robert Way /
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