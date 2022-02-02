Tesla отзовет почти 54 тыс. электрокаров из-за ошибки автопилота

Tesla отзовет 53,8 тыс. электрокаров в США из-за ошибки в системе автономного управления. Машины не останавливались перед знаком «Стоп» на перекрестке и продолжали движение.

Решение принято согласно соглашению с Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA), передает Reuters.

Отзыв распространяется на часть автомобилей Model S и X 2016–2022 годов выпуска, Model 3 2017–2022 годов выпуска и Model Y 2020–2022 годов.

В компании заявили, что им не известно об авариях из-за этой проблемы, а также пообещали как можно скорее устранить неисправность.

Глава Tesla Илон Маск при этом добавил, что «угрозы безопасности не было». По его словам, автомобиль «просто замедлился» примерно до 3 км/ч.

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