Tesla обвинила конкурентов в краже коммерческой информации

Американский производитель электромобилей Tesla подал в суд на компанию Rivian Automotive, обвинив ее в похищении разработок. Иск направлен в суд города Сан-Хосе в штате Калифорния. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания Rivian тоже специализируется на выпуске машин с электродвигателями. В исковом заявлении утверждается, что Rivian активно принимала на работу бывших специалистов Tesla. По сообщению агентства, примерно 70 таких сотрудников пришли напрямую из Tesla в Rivian.

В Tesla утверждают, что не менее четырех ее бывших специалистов «владели чрезвычайно ценной конфиденциальной информацией» перед переходом к конкуренту. В частности, Rivian получила чертежи, а также документы, касающиеся организации труда в Tesla, методов поиска новых сотрудников, начисления зарплаты.

Ряд экс-сотрудников Tesla значится в числе ответчиков. Адвокаты компании настаивают на проведении суда присяжных. Они добиваются возвращения всех конфиденциальных материалов, которые предположительно получила Rivian. Истцы также рассчитывают на выплату компенсации, размер которой должен определить суд.

Rivian, среди инвесторов которой Amazon и Ford, отрицает обвинения Tesla. Автопроизводитель отмечает, что эти заявления «противоречат культуре, этике и корпоративным правилам Rivian».

«В Rivian множество высокопроизводительных команд, ориентированных на миссию. Наша бизнес-модель и технологии основаны на многолетнем проектировании, дизайне и разработке стратегии», — заявляет компания.

Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Также компания производит батареи и электродвигатели и продает их другим автопроизводителям.

Rivian Automotive была создана в 2009 году Ар-Джеем Скаринджем. Компания занимается разработками аккумулятора R1T и электрического внедорожника R1S, который планируется выпустить к середине 2021 года.

Также в течение семи лет компания работала над платформой для электромобилей Skateboard. Она включает двигатель, аккумулятор и компьютерные системы, которые могут быть использованы другими автопроизводителями для своих электромобилей.

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