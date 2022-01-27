Tesla начнет выпускать роботов-гуманоидов

Tesla станет меньше внимания уделять производству электромобилей и сосредоточится на выпуске роботов-гуманоидов. Они будут работать на предприятиях и решат проблему дефицита рабочей силы. Первый прототип такого робота Tesla планирует создать уже в этом году.
О новых приоритетах Tesla глава компании Илон Маск рассказал в разговоре с инвесторами, пишет Bloomberg.
По словам Маска, в 2022 году его компания сосредоточится на производстве роботов-гуманоидов. Такие роботы в перспективе смогут решить проблему нехватки рабочей силы, а сам проект создания человекоподобных устройств станет более значимым, чем производство автомобилей, заявил Илон Маск.
Робот получит название Optimus и будет оснащен камерами и беспилотной системой, которые используются в электромобилях Tesla. Согласно проекту, робот будет иметь рост в 176 см и весить 58 кг.
Прототип своего робота-гуманоида Tesla планирует создать в этом году. Его нельзя будет применять на производстве, но в будущем именно для этих целей и будут создаваться роботы Tesla – трудиться на заводах компании.
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Фото на обложке: Ociacia /
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