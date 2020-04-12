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Tesla сократит зарплаты и отправит сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Производитель электромобилей Tesla сократит зарплаты всем сотрудникам, а некоторых отправит в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письма, которые получили сотрудники компании. 

Tesla сократит зарплаты и отправит сотрудников в неоплачиваемый отпуск

На сколько Tesla сократит зарплаты:

  • рядовым сотрудникам — на 10%; 
  • директорам — на 20%;
  • вице-президентам — на 30%.

Компания также отправит в неоплачиваемый отпуск сотрудников, которые не могут работать из дома. Эти меры будут действовать с 13 апреля до конца июня. 

24 марта Tesla сообщила о приостановке производства на заводах в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Причина — эпидемия коронавируса. Компания рассчитывает возобновить работу заводов 4 мая. 

По данным университета Джонса Хопкинса, на момент публикации новости в мире 1,4 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в США, Испании и Италии. 

Фото: Tudoran Andrei / Shutterstock

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