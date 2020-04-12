Tesla сократит зарплаты и отправит сотрудников в неоплачиваемый отпуск
Производитель электромобилей Tesla сократит зарплаты всем сотрудникам, а некоторых отправит в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письма, которые получили сотрудники компании.
На сколько Tesla сократит зарплаты:
- рядовым сотрудникам — на 10%;
- директорам — на 20%;
- вице-президентам — на 30%.
Компания также отправит в неоплачиваемый отпуск сотрудников, которые не могут работать из дома. Эти меры будут действовать с 13 апреля до конца июня.
24 марта Tesla сообщила о приостановке производства на заводах в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Причина — эпидемия коронавируса. Компания рассчитывает возобновить работу заводов 4 мая.
По данным университета Джонса Хопкинса, на момент публикации новости в мире 1,4 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в США, Испании и Италии.
Фото: Tudoran Andrei / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter