Tesla сократит зарплаты и отправит сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Производитель электромобилей Tesla сократит зарплаты всем сотрудникам, а некоторых отправит в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письма, которые получили сотрудники компании.

На сколько Tesla сократит зарплаты:

рядовым сотрудникам — на 10%;

директорам — на 20%;

вице-президентам — на 30%.

Компания также отправит в неоплачиваемый отпуск сотрудников, которые не могут работать из дома. Эти меры будут действовать с 13 апреля до конца июня.

24 марта Tesla сообщила о приостановке производства на заводах в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Причина — эпидемия коронавируса. Компания рассчитывает возобновить работу заводов 4 мая.

По данным университета Джонса Хопкинса, на момент публикации новости в мире 1,4 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в США, Испании и Италии.

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