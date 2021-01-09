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Стала известна причина внезапного ускорения электромобилей Tesla

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Инциденты внезапного ускорения электромобилей Tesla были вызваны ошибками пользователей. Об этом сообщает портал Electrek со ссылкой на расследование Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Стала известна причина внезапного ускорения электромобилей Tesla

Ранее некоторые водители электрокаров заявляли, что автомобили «ускоряются сами по себе». NHTSA начало расследование по этому вопросу после получения петиции о 127 подобных инцидентах в прошлом году. Например, о случае самопроизвольного ускорения Tesla Model X в 2017 году сообщал известный в Южной Корее певец и актер Джи Чан Сон.

По результатам проверки управление опубликовало отчет, в котором отмечается, что все рассмотренные ведомством случаи были вызваны «неправильным нажатием педали».

Также NHTSA заявило, что в автомобилях Tesla нет дефектов, приводящих к непреднамеренному ускорению.

«Нет никаких доказательств неисправности педалей акселератора, систем управления двигателем или тормозных систем, которые способствовали какому-либо из указанных инцидентов», — говорится в отчете.

По данным издания, в компании Tesla ранее также утверждали, что ускорение электромобилей было вызвано ошибками пользователей: водитель нажимал на акселератор, а не на тормоза.

 

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Аналогичное расследование в отношении Tesla ведется также в Китае, где в результате ускроения электромобиля погибли 2 человека.

Фото: Unsplash

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