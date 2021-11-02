Акции Tesla рухнули после твита Илона Маска о контракте с Hertz

Акции Tesla рухнули после одного твита Илона Маска. Он написал, что еще не заключил контракт с Hertz на поставку крупнейшей партии из 100 тысяч электромобилей – котировки Tesla отреагировали мгновенно. На премаркете цены на бумаги падали на 7%.
Акции Tesla упали на 7% премаркете с рекордных $1220 до $1152. По данным на 16:50 мск, акции Tesla торгуются по цене $1180 за бумагу, отыграв значительную часть падения.
Фото: TradingView
Снижение котировок Tesla случилось после того, как глава компании Илон Маск написал в своем Twitter, что он еще не заключил контракт с Hertz – ранее был анонсирован крупнейший в истории рынка электромобилей заказ на 100 тысяч Tesla Model 3. RB.ru рассказывали, что сделка Tesla и Hertz принесет первой около $4,2 млрд.
Илон Маск подчеркнул, что спрос на электромобили Tesla в настоящее время существенно превышает предложение, и вследствие этого Hertz не стоит рассчитывать на скидки или привилегии – машины будут проданы по рыночной цене.
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Фото на обложке: Camilo Concha /
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