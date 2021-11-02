Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Акции Tesla рухнули после твита Илона Маска о контракте с Hertz

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акции Tesla рухнули после одного твита Илона Маска. Он написал, что еще не заключил контракт с Hertz на поставку крупнейшей партии из 100 тысяч электромобилей – котировки Tesla отреагировали мгновенно. На премаркете цены на бумаги падали на 7%.

Акции Tesla рухнули после твита Илона Маска о контракте с Hertz

Акции Tesla упали на 7% премаркете с рекордных $1220 до $1152. По данным на 16:50 мск, акции Tesla торгуются по цене $1180 за бумагу, отыграв значительную часть падения. 

Фото: TradingView

Снижение котировок Tesla случилось после того, как глава компании Илон Маск написал в своем Twitter, что он еще не заключил контракт с Hertz – ранее был анонсирован крупнейший в истории рынка электромобилей заказ на 100 тысяч Tesla Model 3. RB.ru рассказывали, что сделка Tesla и Hertz принесет первой около $4,2 млрд. 

Илон Маск подчеркнул, что спрос на электромобили Tesla в настоящее время существенно превышает предложение, и вследствие этого Hertz не стоит рассчитывать на скидки или привилегии – машины будут проданы по рыночной цене.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Camilo Concha / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Itiviti Group — история финтех-проекта для биржевой алгоритмической торговли
  2. 2 Rivian рассчитывает получить оценку в $60 млрд в ходе IPO
  3. 3 Какие электрокары можно купить в России
  4. 4 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
  5. 5 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

02 ноября 2021

Премия «Путеводная звезда»

03 ноября 2021

AgroCode Digital Strawberry

03 ноября 2021

Siberian Game Jam

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма