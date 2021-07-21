Tesla Supercharger станет доступной для зарядки других электромобилей

В этом году сеть зарядных станций Tesla Supercharger станет доступной и для электромобилей других марок. Позднее станции станут доступными по всему миру.

Генеральный директор компании Илон Маск сообщил об этом в комментариях одного из своих подписчиков в Twitter.

«Мы создали свой собственный разъем, поскольку тогда не было стандарта, а Tesla была единственным производителем электромобилей дальнего действия. Это один довольно тонкий разъем для зарядки как малой, так и высокой мощности. Тем не менее, позже в этом году мы открываем нашу сеть Supercharger для других электромобилей», — заявил он.

По данным Electrek, для этого компании нужно создать адаптер и обновить приложение.

Где конкретно зарядные станции станут доступными и для других электромобилей пока неизвестно. В более ранних упоминаниях говорилось, что станции могут заработать для других автомобилей в Норвегии, Швеции, Германии, передает CNBC.

Если Tesla откроет свои зарядные станции в США для других, она может получить новые государственные гранты и налоговые льготы, предполагает телеканал.

Позднее Илон Маск лишь добавил, что станции в скором времени станут доступными для других электромобилей по всему миру.

Tesla установила более 25 тысяч зарядных станций в мире. Зарядить автомобиль для поездки на 200 миль (около 321 км) можно за 15 минут.

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