Американский регулятор проверит 765 тысяч электрокаров Tesla из-за аварий с автопилотом

Американский регулятор проверит 765 тысяч электрокаров Tesla из-за аварий с включенным во время движения автопилотом. В некоторых из них погибли люди. Ранее подобную проверку уже проводили и не выявили никаких дефектов.

О начале расследования американского регулятора – управлении дорожной безопасности при министерстве транспорта США, пишет Reuters.

В рамках проверки ревизию пройдут 765 тысяч электрокаров Tesla, выпущенных в период с 2014 по 2021 год. Внимание уделят функционированию в автомобилях автопилота.

По данным регулятора, за 2,5 года – с января 2018-ого по текущее время, произошло 11 аварий с участием машин Tesla, в которых во время движения был включен автопилот либо система круиз-контроля. По данным управления дорожной безопасности, в них пострадали 17 человек и один погиб. Большинство аварий произошли в темное время суток.

В 2017 году регулятор уже проводил проверку 43 тысяч электрокаров Tesla, но не выявил никаких дефектов.

В июне The Guardian писали, что управление дорожной безопасности начало проверку по факту 30 аварий с автомобилями Tesla, в которых погибли 10 человек.

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