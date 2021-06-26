Tesla отозвала более 285 тысяч электромобилей в Китае

Tesla отзывает более 285 тысяч электромобилей в Китае из-за проблем с безопасностью круиз-контроля — устройств, которые поддерживают постоянную скорость, автоматически прибавляя газ при снижении скорости движения и уменьшая при увеличении.

Речь идет об электромобилях Model 3 и Model Y. Большинство отозванных электромобилей были произведены на заводе Tesla в Шанхае, пишет The Wall Street Journal. Все они были созданы в период с декабря 2019 года по июнь 2021 года.

Системы круиз-контроля транспортных средств могут сработать случайно, что приведет к их неожиданному ускорению, установило китайское государственное управление по регулированию рынка.

WSJ пишет, что Tesla принесла извинения на своей страницей на Weibo, китайской социальной медиаплатформе.

Владельцы электромобилей Tesla могут удаленно обновлять программное обеспечение систем круиз-контроля.

В 2018 году Tesla подписала соглашение о строительстве завода в Китае. В декабре 2019 года компания начала поставки электромобилей, произведенных на своей шанхайской фабрике. Тогда Tesla заявляла своей целью производство 500 тысяч автомобилей в год в Китае, крупнейшем рынке электромобилей в мире.

Китайские власти неоднократно высказывались о проблемах с безопасностью Tesla и выступали против использования электромобилей компании.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Shutterstock / B.Zhou

















