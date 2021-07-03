Tesla побила рекорд по поставкам электрокаров

В первом квартале года было поставлено 184 800 электрокаров Tesla.

Почти все поставки пришлись на Model 3 и Model Y. Tesla поставила всего 1890 единиц Model S и Model X. Компания также рассчитывала на спрос на высококлассный электрический седан Model S Plaid, первые поставки которого начались 10 июня, однако пока эта модель не изменила ситуацию существенно.

По словам Илона Маска, рекорд был достигнут, несмотря на «множество проблем». Он не уточнил содержательно, о чем именно идет речь.

Ранее Маск упоминал «основные» проблемы с ценами в цепочке поставок как один из факторов. Он отмечал, что особенно болезненным местом для компании были сырьевые материалы.

Автомобильная промышленность испытывает трудности из-за нехватки микросхем, что делает сложным для некоторых компаний производство достаточного количества единиц для удовлетворения спроса.

При этом 201 250 электрокаров — не такая высокая цифра, как ожидали некоторые аналитики, пишет Engadget. Среди прогнозов звучала цифра поставки для 231 000 человек.

Однако примечательно, что Tesla демонстрирует лучшие результаты, несмотря на остаточный импульс и не слишком снисходительный рынок, говорится в аналитических записках.

Впереди компанию ждут более серьезные проблемы — Tesla придется столкнуться с высокой конкуренцией, поскольку электромобили становятся мейнстримом. Особенную ставку эксперты делают на модель Ford F-150 Lightning, которая, как ожидается, будет пользоваться популярностью.

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Фото: Grzegorz Czapski / Shutterstock