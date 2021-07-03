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Tesla побила рекорд по поставкам электрокаров

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Во втором квартале 2021 года Tesla поставила клиентам 201 250 автомобилей, достигнув таким образом символической рекордной вехи, пишет Engadget.

Tesla побила рекорд по поставкам электрокаров

В первом квартале года было поставлено 184 800 электрокаров Tesla.

Почти все поставки пришлись на Model 3 и Model Y. Tesla поставила всего 1890 единиц Model S и Model X. Компания также рассчитывала на спрос на высококлассный электрический седан Model S Plaid, первые поставки которого начались 10 июня, однако пока эта модель не изменила ситуацию существенно.

По словам Илона Маска, рекорд был достигнут, несмотря на «множество проблем». Он не уточнил содержательно, о чем именно идет речь.

Ранее Маск упоминал «основные» проблемы с ценами в цепочке поставок как один из факторов. Он отмечал, что особенно болезненным местом для компании были сырьевые материалы.

Автомобильная промышленность испытывает трудности из-за нехватки микросхем, что делает сложным для некоторых компаний производство достаточного количества единиц для удовлетворения спроса.

При этом 201 250 электрокаров — не такая высокая цифра, как ожидали некоторые аналитики, пишет Engadget. Среди прогнозов звучала цифра поставки для 231 000 человек.

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Однако примечательно, что Tesla демонстрирует лучшие результаты, несмотря на остаточный импульс и не слишком снисходительный рынок, говорится в аналитических записках.

Впереди компанию ждут более серьезные проблемы — Tesla придется столкнуться с высокой конкуренцией, поскольку электромобили становятся мейнстримом. Особенную ставку эксперты делают на модель Ford F-150 Lightning, которая, как ожидается, будет пользоваться популярностью.

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Фото: Grzegorz Czapski / Shutterstock

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