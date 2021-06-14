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Tesla возобновит продажи за биткоины, когда они станут экологически чистыми

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Американская компания Tesla вновь начнет принимать биткоины, когда получение данного вида криптовалюты станет более экологически чистым. Об этом написал в Twitter глава компании Илон Маск.

Tesla возобновит продажи за биткоины, когда они станут экологически чистыми

Маск отметил, что в будущем «Tesla снова будет разрешать транзакции с биткоинами». По его словам, это произойдет, когда будут подтверждения, что лица, занимающиеся генерацией криптовалюты, получают примерно 50% необходимой для этого энергии из экологически чистых источников. Бизнесмен также заявил, что Tesla ранее продала около 10% своих активов в биткоинах.

В начале этого года Tesla объявила о вложении $1,5 млрд в биткоины и о том, что начинает принимать эту криптовалюту в качестве оплаты. В мае Маск заявил, что компания приостанавливает прием биткоинов.

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Фото: Vitaliy Karimov / Shutterstock

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