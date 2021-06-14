Tesla возобновит продажи за биткоины, когда они станут экологически чистыми

Американская компания Tesla вновь начнет принимать биткоины, когда получение данного вида криптовалюты станет более экологически чистым. Об этом написал в Twitter глава компании Илон Маск.

Маск отметил, что в будущем «Tesla снова будет разрешать транзакции с биткоинами». По его словам, это произойдет, когда будут подтверждения, что лица, занимающиеся генерацией криптовалюты, получают примерно 50% необходимой для этого энергии из экологически чистых источников. Бизнесмен также заявил, что Tesla ранее продала около 10% своих активов в биткоинах.

В начале этого года Tesla объявила о вложении $1,5 млрд в биткоины и о том, что начинает принимать эту криптовалюту в качестве оплаты. В мае Маск заявил, что компания приостанавливает прием биткоинов.