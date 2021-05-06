Tesla взломали с помощью дрона — данные эксперимента

Исследователям Ральфу-Филиппу Вайнманну из компании Kunnamon и Бенедикту Шмотцле из Comsecuris удалось взломать автомобиль Tesla с помощью обычного дрона.

Автомобиль был взломан в рамках эксперимента TBONE благодаря уязвимостям в ConnMan — Интернет-менеджере для встроенных устройств, пишет портал SecurityWeek.

Исследователям удалось получить практически полный контроль над автомобилем: они смогли открыть двери, включить музыку и кондиционер, отрегулировать сидения и даже изменить режим настроек вождения. Тем не менее, получить доступ к управлению передвижением автомобиля не удалось.

Tesla взломали с помощью дрона через Wi-Fi: по словам исследователей, открыть двери автомобиля можно на расстоянии до 100 метров. Кроме того, с помощью дополнительного эксплойта взломанный электрокар можно превратить в точку взлома для получения доступа к другим Tesla, находящимся рядом.

Проблема с ConnMan затрагивает не только Tesla — аналогичный менеджер доступа в Сеть используют и другие крупные автопроизводители. Сама Tesla обновила ПО в октябре 2020 года и отказалась от использования ConnMan. Компания также проинформировала разработчика менеджера, компанию Intel, о найденных уязвимостях, однако там сочли претензии Tesla не относящимися к их компетенции.

Чтобы предупредить производителей автомобилей, использующих ConnMan, Вайнманн и Шмотцле составили обращение в Центр реагирования на компьютерные инциденты (CERT) Германии, однако о мерах, принятых ведомством, пока не известно.

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