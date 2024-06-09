Tesla не выпустит обновленную модель Y в 2024 году

Американский автопроизводитель Tesla не будет выпускать обновленную модель Y в этом году, сообщил исполнительный директор Илон Маск в посте в социальной сети X.

«В этом году не будет выпущено обновление Model Y», — приводит слова Маска из личного аккаунта агентство Reuters.

В прошлом году в Reuters первыми узнали, что Tesla готовит модернизацию производства Model Y с целью запуска производства в 2024 году, чего в итоге не произошло.

Миллиардер в своем посте утешил пользователей словами, что его компания все равно постоянно совершенствует все выпускаемые автомобили, а следовательно любой «автомобиль, который на 6 месяцев новее, будет немного лучше» любого предыдущего.

Эксперты рынка считают, что Tesla не спешит обновлять устаревшие модели, поскольку высокие процентные ставки подорвали аппетит потребителей к дорогостоящим товарам. К тому же конкуренты на крупнейшем в мире автомобильном рынке — в Китае — выпускают более дешевые модели электрокаров.

В апреле Tesla вынуждена была снизить цены после того, как ее мировые поставки автомобилей в первом квартале упали впервые почти за четыре года.

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