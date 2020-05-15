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Москвичей начнут массово тестировать на коронавирус

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Москвичей в скором времени начнут массово тестировать на наличие коронавируса. Они будут получать приглашение в поликлиники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление столичного мэра Сергея Собянина.

Москвичей начнут массово тестировать на коронавирус

В Москве разворачивают систему иммуноферментного анализа крови (ИФА). В предыдущие две недели проводился эксперимент по ИФА-тестированию, налаживалось оборудование. Сейчас власти начинают практическую реализацию программы.

«Уже на этой неделе наши 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований. До 70 тысяч москвичей будут еженедельно получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание», — рассказал Собянин .

Власти хотят довести число тестирований до 100 тысяч в сутки, а в перспективе — до 200 тысяч в сутки.

ИФА-диагностика будет применяться на предприятиях и в организациях, которые обязаны проверять сотрудников на коронавирус (медицинские учреждения, предприятия ЖКХ и транспорта, полиция).

По словам Собянина, в городе также будет развиваться ПЦР-тестирование на коронавирус.

Фото: Savanevich Viktar / Shutterstock

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20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

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