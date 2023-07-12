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Тест ЦБ на знание сложных финансовых инструментов провалили две трети инвесторов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Тест Банка России на знание сложных финансовых инструментов провалили две трети инвесторов. Тестирование проводится уже полтора года – за это время его прошли менее 2,5 млн человек, или около 32% кандидатов.

Тест ЦБ на знание сложных финансовых инструментов провалили две трети инвесторов

Две трети россиян не смогли пройти тестирование Банка России на знание сложных финансовых инструментов. Об этом говорится в результатах мониторинга, основанного на опросе крупнейших брокеров.

Тестирование проводится полтора года. В первый год с ним справились 1,92 млн человек (31,3% кандидатов), в последующие полгода – 510 тыс. человек (37,4% кандидатов).

Всего за время тестирования его успешно прошли 2,4 млн человек из 7,5 млн кандидатов.

Тест на знание сложных финансовых инструментов создан для защиты инвесторов от потери капитала из-за неосведомленности о рисках.

Фото на обложке: Thapana_Studio / Shutterstock

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