Тест ЦБ на знание сложных финансовых инструментов провалили две трети инвесторов

Тест Банка России на знание сложных финансовых инструментов провалили две трети инвесторов. Тестирование проводится уже полтора года – за это время его прошли менее 2,5 млн человек, или около 32% кандидатов.

Две трети россиян не смогли пройти тестирование Банка России на знание сложных финансовых инструментов. Об этом говорится в результатах мониторинга, основанного на опросе крупнейших брокеров.

Тестирование проводится полтора года. В первый год с ним справились 1,92 млн человек (31,3% кандидатов), в последующие полгода – 510 тыс. человек (37,4% кандидатов).

Всего за время тестирования его успешно прошли 2,4 млн человек из 7,5 млн кандидатов.

Тест на знание сложных финансовых инструментов создан для защиты инвесторов от потери капитала из-за неосведомленности о рисках.

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