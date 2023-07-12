Тест ЦБ на знание сложных финансовых инструментов провалили две трети инвесторов

Тест Банка России на знание сложных финансовых инструментов провалили две трети инвесторов. Тестирование проводится уже полтора года – за это время его прошли менее 2,5 млн человек, или около 32% кандидатов.
Две трети россиян не смогли пройти тестирование Банка России на знание сложных финансовых инструментов. Об этом говорится в результатах мониторинга, основанного на опросе крупнейших брокеров.
Тестирование проводится полтора года. В первый год с ним справились 1,92 млн человек (31,3% кандидатов), в последующие полгода – 510 тыс. человек (37,4% кандидатов).
Всего за время тестирования его успешно прошли 2,4 млн человек из 7,5 млн кандидатов.
Тест на знание сложных финансовых инструментов создан для защиты инвесторов от потери капитала из-за неосведомленности о рисках.
Фото на обложке: Thapana_Studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 13% россиян перевели накопления из долларов и евро в рубли
- 2 Госдума в третьем чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля
- 3 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июля 2023