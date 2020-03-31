В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса
Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики коронавируса. Набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Набор реагентов для выявления коронавируса разработал ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности, заявили в ведомстве.
«[Тест] позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (ближневосточный респираторный синдром)», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Накануне в Российской академии наук сообщили о разработке трех препаратов, которые потенциально могут быть использованы для лечения коронавируса, передает РИА Новости.
Фото: Timof / Shutterstock
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