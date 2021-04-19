«Достоверность — 96%»: в Сколково разработали экспресс-тест на антитела к COVID-19

Компания «Рапид БИО», резидент Фонда «Сколково», совместно с компанией «Авивир» зарегистрировала первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса.
Первый отечественный экспресс-тест сможет определить наличие антител за 15 минут, сообщает пресс-релиз, присланный в редакцию RB.RU.
Тест «Экспресс-ВАК SARS-CoV-2-ИХА» компании «Рапид БИО» даст понимание, помогла ли прививка каждому отдельному человеку, когда необходима повторная вакцинация и стоит ли дополнительно прививаться после перенесенного заболевания. На основе этих данных можно не только оценить нынешнее состояние популяционного иммунитета, но и спрогнозировать его динамику, считают в компании.
Для теста, построенного на классическом методе иммуннохроматографического анализа, понадобится лишь капля крови. Реагенты отвалидированы под вакцины, в первую очередь — «Гам-КОВИД-Вак». Результат определяется с достоверностью в 96%, заявляют в «Рапид БИО».
«Мы создали максимально простой и доступный тест, который поможет принять решение о вакцинации без специальных знаний. Экспресс-тест будет полезен как перед вакцинацией «Спутником V» и другими вакцинами, так и после для контроля за образованием устойчивого иммунного ответа. Набор также улавливает устойчивые антитела IgG, возникшие после болезни», — отметил Семён Покацкий, сооснователь «Рапид БИО».
Провести тест можно будет самостоятельно в домашних условиях за 15 минут. Наборы в скором времени появятся в аптеках. В комплект входят все необходимые для анализа материалы: спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца.
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Фото: Katuchka_1981 / Depositphotos.
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