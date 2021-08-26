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Разработчик «умных» QA-тестов с российскими корнями привлек $4 млн

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Разработчик «умных» QA-тестов с российскими корнями testRigor привлек $4 млн в посевном раунде. Инвесторами стали Phystech Ventures, FlashPoint VC, Y Combinator, PTV и несколько бизнес-ангелов. Об этом RB сообщили в пресс-службе Phystech Ventures.

Разработчик «умных» QA-тестов с российскими корнями привлек $4 млн

Оценку и другие детали посевного раунда в пресс-службе не раскрыли. До раунда компания привлекла $300 тыс. от бизнес-ангелов и $700 тыс. от венчурных инвесторов.

Сервис генерирует сквозное тестирование (Е2Е), при этом процессе происходит подробная эмуляция пользовательской среды. Главная задача такого тестирования — убедиться, так ли работает программа для клиента, как планировалось с самого начала. 

С помощью testRigor можно создать тест всего за 15 минут, тогда как с помощью Selenium это может занять больше 10 часов. Программисты с этим сервисом смогут обслуживать в 100 раз больше тестов, чем с другими инструментами.

Среди клиентов платформы есть Netflix и IDT Corp. В компании трудятся 22 сотрудника, количество которых планируется увеличить до конца года. При этом 40% в компании — это девушки, сообщил TechCrunch.

testRigor основана в 2018 году выходцем из России Артемом Голубевым. Он выпускник YC startup school, работал в Microsoft, Appdirect, Salesforce. 

Мировой рынок тестирования, согласно отчету Research and Markets, насчитывал $8,5 млрд в 2018 году и оценивается в $19 млрд в 2023 году. 70% рынка приходится на ручное тестирование, 28% — на программы Selenium, Cucumber.

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Фото:  Официальная страница testRigor в Facebook

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